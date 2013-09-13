مباحث التموين بسوهاج تضبط 468 كيلو لحوم فاسدة

تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج برئاسة العقيد جلال أبو سحلي و بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومفتشي مديرية التموين ومفتشي الأغذية بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط بيتر أديب لبيب سن 35 ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وعبد السميع مجدي عبد السميع سن 20 ويقيم دائرة قسم أول سوهاج يملكان ثلاجتان لحفظ اللحوم مخزن بداخلهما كميات من اللحوم والدجاج المجمد المنتهية الصلاحية .

وتم ضبط عدد “406″ كيلو جرام لحوم فاسدة وعدد “75″ كيس دجاج كوكي فاسد وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم ومحمد محمود محمد بيومي سن 34 صاحب مطعم ” مؤمن ” للمأكولات – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته كمية من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم ضبط عدد “55″ كيلو جرام لحوم فاسدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم ومحمد أحمد توفيق سن 38 صاحب كافتيريا – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

كما تم ضبط عدد “7″ كيلو جرام كبده فاسدة وعدد “2″ كيلو كابوريا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطين.