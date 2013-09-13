انتهاء مسيرات الإخوان بعد وقوع اشتباكات وإصابات بالإسماعيلية

انتهت مسيرات الإخوان مع بداية الحظر وتفرقت المسيرات فى شوارع الإسماعيلية بعد أن قامت قوات الأمن بمحاصرة إحدى المسيرات بميدان أندونيسيا بالشارع البحرى، وذلك بعد وقوع اشتباكات عصر اليوم بين أهالى شارع المنصورة والإخوان، وتم إلقاء رصاص خرطوش وإصابات من الطرفين وإلقاء طوب وحجارة وزجاجات فارغة وتكسير عدد من السيارات ونوافذ المنازل.

واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة ونصف، حيث انطلقت المسيرة إلى شارع البحرى وكانت قادمة من شارع العشرينى وعند ميدان أندونيسيا بالشارع البحرى حدثت اشتباكات بين عدد من المواطنين والإخوان وتدخل الأمن، وقام بعمل كردون حول المسيرة لمنع الاشتباكات حتى تم تفريقها قبل دقائق من بداية الحظر.