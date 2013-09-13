أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء مسيرات الإخوان بعد وقوع اشتباكات وإصابات بالإسماعيلية

Google+ Print
انتهاء مسيرات الإخوان بعد وقوع اشتباكات وإصابات بالإسماعيلية انتهاء مسيرات الإخوان بعد وقوع اشتباكات وإصابات بالإسماعيلية

انتهت مسيرات الإخوان مع بداية الحظر وتفرقت المسيرات فى شوارع الإسماعيلية بعد أن قامت قوات الأمن بمحاصرة إحدى المسيرات بميدان أندونيسيا بالشارع البحرى، وذلك بعد وقوع اشتباكات عصر اليوم بين أهالى شارع المنصورة والإخوان، وتم إلقاء رصاص خرطوش وإصابات من الطرفين وإلقاء طوب وحجارة وزجاجات فارغة وتكسير عدد من السيارات ونوافذ المنازل.

واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة ونصف، حيث انطلقت المسيرة إلى شارع البحرى وكانت قادمة من شارع العشرينى وعند ميدان أندونيسيا بالشارع البحرى حدثت اشتباكات بين عدد من المواطنين والإخوان وتدخل الأمن، وقام بعمل كردون حول المسيرة لمنع الاشتباكات حتى تم تفريقها قبل دقائق من بداية الحظر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365