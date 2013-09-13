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ارتفاع معدلات الوفاة بمستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

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ارتفاع معدلات الوفاة بمستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ارتفاع معدلات الوفاة بمستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

كشفت إحصاءات وصفها البعض بأنها "صادمة" أن معدلات الوفاة داخل المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من بين الأعلى فى دول العالم الغربى.

وأظهرت تلك الأرقام أن المرضى البريطانيين أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب سوء الرعاية الصحية فى تلك المستشفيات بنسبة تصل إلى 50 بالمائة تقريبا مقارنة بالمرضى فى الولايات المتحدة.

وقال القائمون على التقرير، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هؤلاء المرضى تزيد لديهم بمقدار خمس مرات فرص الوفاة بسبب الالتهاب الرئوى وبمقدار الضعف بسبب تسمم الدم مقارنة بالمرضى الأمريكيين.

ويؤكد الخبراء الذين أعدوا التقرير أنه رغم التطورات التى أدخلت مؤخرا على مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، لا تزال معدلات الوفاة بها تتجاوز تلك المسجلة فى العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وقال الخبراء إن معدلات الوفاة فى تلك المستشفيات العام الماضى كانت أعلى من المعدلات المسجلة فى الولايات المتحدة بنسبة 45 بالمائة، كما أن هذه المعدلات فى عام 2004، كانت أعلى بنسبة 5ر22 بالمائة عن ست دول أخرى فى العالم الغربى منها، كندا وفرنسا.

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مصر 365