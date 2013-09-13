زيادة معدلات الحركة البسيطة تساعد فى فقدان الوزن

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى أن هناك أفعالا بسيطة تحدث خلال اليوم العادى، لا يزن الشخص لها وزنا ولكنها فى الحقيقة من الممكن أن تساعد على إنقاص وزنه بشكل سريع وقوى وإذا اتخذها عادة أصبحت من شيمه وأصيب نقصان الوزن أمرا سهلا وأسلوب حياة.

فالشخص من بداية استيقاظه يمكنه أن يخسر الوزن بشكل كبير من خلال الزيادة فى معدلات الحركة والحرق خلال اليوم، من خلال الزيادة فى المشى أو الجرى أو صعود السلم ونزوله، فمثلا يفضل بأن يحدد الشخص معدل حركة معين خلال يومه لا ينقص عنه ولكن من الأفضل أن يزيد عليه.

فمثلا فى بداية اليوم لا تطلب من الآخرين المساعدة بل قم حضر فطورك بنفسك وقم بتحضير ملابسك بنفسك، وحاول القيام بتمارين رياضية عادية وأنت تعد فطورك أو قبل دخولك إلى الاستحمام لمدة لا تتجاوز العشر دقائق ولا تؤخرك عن عملك.

ولا تكن كسولا فى القيام بأى حركة صغيرة للجسم فى ساعات العمل، فبدلا من القيام بطلب الطعام بالتليفون انزل إلى الشارع واشترى طعامك بنفسك، لا تقم أيضا بقضاء النزهات البسيطة باستخدام السيارة ،ولكن ترجل منها وقم بقضاء النزهات.

حاول التجول داخل العمل، وتناول الكثير من المياه ، والذهاب إلى المكاتب المجاورة لزيارة أصدقائك أو لأى غرض آخر، والصعود إلى الأدوار العليا منه أو السفلى من خلال السلم.