التفاؤل يمنع الزمالك من التدرب في الجونة قبل القمة

فضل الجهاز الفني للزمالك عدم السفر للجونة والتدرب على ملعب المباراة قبل مباراة القمة من باب التفاؤل مكررا ما فعله الفريق أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وهي المباراة التي حقق فيها الفريق فوزه الوحيد.

وكان الزمالك قد وجد صعوبة في التدرب على الجونة قبل مباراة أورلاندو بسبب وجود 3 فرق هناك هم: الأهلي وليوبار وأورلاندو ليفضل الدخول في معسكر مغلق في الدفاع الجوي ثم السفر قبل المباراة بيوم واحد.

وعلى نفس الطريقة فضل الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق في الدفاع الجوي ثم التدرب صباح السبت قبل أن يطير الفريق إلى الجونة عصر نفس اليوم ويخوض المباراة يوم الأحد دون التدرب في الجونة.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول إفريقيا على الأهلي منذ 1994 عندما التقيا في كأس السوبر الإفريقي وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله أيمن منصور.