أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التفاؤل يمنع الزمالك من التدرب في الجونة قبل القمة

Google+ Print
التفاؤل يمنع الزمالك من التدرب في الجونة قبل القمة التفاؤل يمنع الزمالك من التدرب في الجونة قبل القمة

فضل الجهاز الفني للزمالك عدم السفر للجونة والتدرب على ملعب المباراة قبل مباراة القمة من باب التفاؤل مكررا ما فعله الفريق أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وهي المباراة التي حقق فيها الفريق فوزه الوحيد.

وكان الزمالك قد وجد صعوبة في التدرب على الجونة قبل مباراة أورلاندو بسبب وجود 3 فرق هناك هم: الأهلي وليوبار وأورلاندو ليفضل الدخول في معسكر مغلق في الدفاع الجوي ثم السفر قبل المباراة بيوم واحد.

وعلى نفس الطريقة فضل الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق في الدفاع الجوي ثم التدرب صباح السبت قبل أن يطير الفريق إلى الجونة عصر نفس اليوم ويخوض المباراة يوم الأحد دون التدرب في الجونة.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول إفريقيا على الأهلي منذ 1994 عندما التقيا في كأس السوبر الإفريقي وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله أيمن منصور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع