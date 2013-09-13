الأهلي يهتم بالتدريب على العرضيات

اهتم محمد يوسف المدير الفني للأهلي تدريب لاعبيه على العرضيات خلال مران الفريق يوم الجمعة في الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباريات القمة الإفريقية يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر مراسل FilGoal.com أن يوسف تعمد إخفاء معالم التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في المباراة.

ولم يشرك مدرب الأهلي نجومه في فريق واحد، حيث وزع اللاعبين على فريقي التقسيمة.

واهتم يوسف بالتركيز على العرضيات من ظهيري الأجناب واستغلالها من مهاجم الفريق، ومنحها وقتا أطول في التقسيمة.