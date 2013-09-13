أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يهتم بالتدريب على العرضيات

Google+ Print
الأهلي يهتم بالتدريب على العرضيات الأهلي يهتم بالتدريب على العرضيات

اهتم محمد يوسف المدير الفني للأهلي تدريب لاعبيه على العرضيات خلال مران الفريق يوم الجمعة في الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباريات القمة الإفريقية يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر مراسل FilGoal.com أن يوسف تعمد إخفاء معالم التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في المباراة.

ولم يشرك مدرب الأهلي نجومه في فريق واحد، حيث وزع اللاعبين على فريقي التقسيمة.

واهتم يوسف بالتركيز على العرضيات من ظهيري الأجناب واستغلالها من مهاجم الفريق، ومنحها وقتا أطول في التقسيمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع