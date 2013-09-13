بالأرقام.. لماذا ربيعة الأقرب لمجاورة حسام عاشور أمام الزمالك؟

صلابة دفاعية.. نسبة تمريرات صحيحة.. محاولات على مرمى المنافس.. مميزات منحها رامي ربيعة للأهلي في مواجهة ليوبار وتقربه من المشاركة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد في قمة الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على ليوبار 2-1.

واعتمد محمد يوسف المدير الفني للأهلي على ربيعة في مركز خط الوسط المدافع أمام ليوبار بجوار حسام عاشور العائد من الإيقاف.

وخرج ربيعة في الدقيقة 62 من زمن المباراة مستبدلا بشريف عبد الفضيل.

ومنح ربيعة لوسط الأهلي أكثر من رئة، حيث تميز دفاعيا مع عاشور وشكل معه ثنائيا نجح في فصل وسط ليوبار عن خط هجومه تماما.

1- استخلاص وفقد الكرة

خلال 62 دقيقة، استخلص ربيعة الكرة مرتين وفقدها سبع مرات.

رقم ربيعة غير الكبير في استخلاص الكرة جاء بسبب الأداء الهجومي الهزيل للضيوف في الشوط الأول، والذي لم يتطلب تدخلات كثيرة من لاعب الأهلي.

في المقابل، كان فقد ربيعة للكرة من بين الأقل في لاعبي الأهلي.

2- التمريرات

وصنع ربيعة نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 90%، وهي النسبة التي لم يتخطاها من بين لاعبي الوسط سوى عاشور الذي مرر كرات صحيحة بنسبة 93%.

3- المحاولات على مرمى المنافس

وهجوميا، سدد ربيعة الكرة مرتين على مرمى ليوبار.