سفير الفاتيكان زار المسجد الكبير واطلع على ما يحتويه من نقوش وزخارف

قام سفير الفاتيكان لدى الكويت ودول الخليج بيتر راجك والوفد المرافق له بزيارة إلى المسجد الكبير، حيث قام بالاطلاع على معالم المسجد وما يحتويه من فنون ونقوش وزخارف إسلامية، كما زار المعرض الدائم لنسخة من المصحف الشريف المنسوب الى الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

من جانبها، قامت إدارة المسجد بإهدائه مجموعة من إصدارات المسجد الكبير.

وقد استمتع السفير راجك بزيارته للمسجد وأعجب بما يحتويه من فن معماري وشكر القائمين على الزيارة. وقال عقب الزيارة: «أرجو أن يتقبل جميع العاملين بالمسجد الكبير خالص شكري وامتناني على حفاوة استقبالهم لي وتلك الجولة الإرشادية التعريفية الممتعة في صرح العبادة المبهر والجميل، وأسأل الله العظيم أن يبارك في الكويت وشعبها الكريم».