أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

سفير الفاتيكان زار المسجد الكبير واطلع على ما يحتويه من نقوش وزخارف

Google+ Print
سفير الفاتيكان زار المسجد الكبير واطلع على ما يحتويه من نقوش وزخارف سفير الفاتيكان زار المسجد الكبير واطلع على ما يحتويه من نقوش وزخارف
 
السفير بيتر راجك في جولة داخل المسجد الكبير
قام سفير الفاتيكان لدى الكويت ودول الخليج بيتر راجك والوفد المرافق له بزيارة إلى المسجد الكبير، حيث قام بالاطلاع على معالم المسجد وما يحتويه من فنون ونقوش وزخارف إسلامية، كما زار المعرض الدائم لنسخة من المصحف الشريف المنسوب الى الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

من جانبها، قامت إدارة المسجد بإهدائه مجموعة من إصدارات المسجد الكبير.

وقد استمتع السفير راجك بزيارته للمسجد وأعجب بما يحتويه من فن معماري وشكر القائمين على الزيارة. وقال عقب الزيارة: «أرجو أن يتقبل جميع العاملين بالمسجد الكبير خالص شكري وامتناني على حفاوة استقبالهم لي وتلك الجولة الإرشادية التعريفية الممتعة في صرح العبادة المبهر والجميل، وأسأل الله العظيم أن يبارك في الكويت وشعبها الكريم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية