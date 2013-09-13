الصبيح: إقرار منطقة خضراء جنوب «الري»

وافقت البلدية على تخصيص موقع منطقة خضراء والبالغ مساحته 397746م2 لاستغلاله منطقة خضراء عازلة بين المناطق الصناعية والسكنية بمنطقة العمرية واليرموك. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: صدر القرار رقم (م ب / م ب / م أ / ف 4 / 436 / 15 / 2011) بتاريخ 10/10/2011 والذي يقضي في البند اولا: عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من الإدارة الفنية إنشاء منطقة خضراء بمنطقة الري موقع الدركال (سابقا) والبند ثانيا عمل شريط الحزام الأخضر بعرض (100م) حول الموقع وترك المساحة المتبقية استعمالات حكومية موازية مع الطريق الدائري الخامس والمطار. وتم اقتراح تخصيص موقع دفان الرمال غير المستغل حاليا الواقع بين طريق مطار الكويت والطريق الدائري الخامس جنوب منطقة الري وذلك لتخصيص الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للقيام بزراعته. وهو عبارة عن دفان دركال لأخذ الرمال لشركة الصناعات الوطنية التي تم نقلها الى منطقة ميناء عبدالله والموقع حاليا غير مستغل وتم إعادة تأهيل موقع الدركال وتسويته بتربة نظيفة حاليا.

الرأي الفني: لا مانع من الموافقة تنظيميا من تخصيص الموقع المحدد على الكروكي المرفق كمنطقة خضراء وبمساحة 397746م2 على ان يتم تسليم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للقيام بزراعته، حيث يستغل الموقع كمنطقة خضراء عازلة بين المناطق الصناعية والمنطقة السكنية.

يذكر ان نائب المدير العام لشؤون الزراعة م.فيصل الصديقي قد ارسل كتابا الى مدير عام البلدية تضمن التالي:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / ف 4 / 436 / 15 / 2011) المتخذ بتاريخ 10/10/2011 المتضمن عدم الموافقة على الطلب المقدم من الإدارة الفنية بخصوص إنشاء منطقة خضراء بمنطقة الري (موقع دركال سابقا).

وبناء على ما سبق من دراسات بهذا الشأن منها: الكتب والتوصيات الواردة من الهيئة العامة للبيئة منها ما جاء بكتابهم مرجع هـ ع ب ـ 5129 بتاريخ 26/10/2010 من التأكيد على رغبة الهيئة في زيادة الرقعة الخضراء في الكويت من خلال انشاء منطقة خضراء ضمن موقع الدركال السابق بمنطقة الري والتوصية بتسليم الموقع الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4/1/2010 المتضمن إفادة رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بكتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي بتاريخ 28/11/2010 بشأن إنشاء مساحة خضراء ضمن موقع الدركال السابق وإمكانية استغلال جزء من الموقع كمبان خدمية. كتابكم بتاريخ 23/6/2009 المتضمن الرأي الفني فيه ان الموقع مقرر وفق المخطط الهيكلي لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية، كمنطقة خضراء وأنه لا مانع من الموافقة تنظيميا على تخصيص هذا الموقع منطقة خضراء على ان يتم تسليم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للقيام بزراعته حيث يفيد الموقع كمنطقة خضراء عازلة بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية المتمثلة بمنطقة العمرية واليرموك ويحقق الاقتراح حيوية هذه المنطقة كمنطقة خضراء وفق المخطط الهيكلي للبديل الثالث لتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.

علما بأنه قد تم اقتراح الا تزيد نسبة المباني الخدمية بالمشروع عن 15% من مساحة الارض من مبان إدارية ـ خدمية ـ مبان رياضية ـ مرافق عامة ـ مطاعم وكافيتريات ـ مصليات ـ صالات اجتماعية.

وعليه يرجى إعادة عرض الموضوع أعلاه على المجلس البلدي وتسليمنا الموقع المقترح لإنشاء منطقة خضراء تنفيذا لتوجيهات الدولة وحتى نتمكن من إدراج المشروع ضمن الميزانية والخطة التنموية للهيئة.