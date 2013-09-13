«المحاسبة» اختتم «دور الديوان في التدقيق على المناقصات»

اختتم ديوان المحاسبة برنامجا تدريبيا بعنوان «دور ديوان المحاسبة في التدقيق على المناقصات والمزايدات الحكومية» وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للسنة المالية 2013 ـ 2014. استهدف البرنامج تعريف المشاركين على اساليب وتقنيات استخدام قانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن لجنة المناقصات العامة في عملية التدقيق وتنمية المهارات الخاصة بالتعديلات والتعاميم الصادرة بشأن هذا القانون، وكذلك التعرف على التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية ودور ديوان المحاسبة في التدقيق على المناقصات والمزايدات.

قامت بتقديم البرنامج المدقق بديوان المحاسبة نهى القلاف حيث قامت بتعريف المشاركين بمقدمة عامة عن ديوان المحاسبة، وطرق وأنواع الرقابة على المناقصات والعقود التي تبرمها الدولة وعلاقة ديوان المحاسبة بتلك الأجهزة الرقابية بالكويت، وطرق الرقابة التي يتبعها الديوان في التدقيق على الجهات الخضعة لرقابته، اضافة الى علاقة ديوان المحاسبة بالأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة وهي (مجلس الأمة ـ لجنة المناقصات المركزية ـ وزارة المالية ـ ديوان الخدمة المدنية ـ ادارة الفتوى والتشريع)، وطرق ابرام العقود الادارية ومراحل إجراءات العقود.

كما تطرق البرنامج الى قانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة (قانون لجنة المناقصات المركزية)، ومراحل إجراءات التعاقد حتى العرض على ديوان المحاسبة، اضافة الى تعاميم لجنة المناقصات المركزية، واهم فتاوى إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بنص مواد لجنة المناقصات المركزية، اضافة الى عرض امثلة واقعية على حالات من المناقصات والمزايدات الحكومية.

ويقدم ديوان المحاسبة العديد من البرامج وورش العمل للعاملين داخل الديوان بهدف تنمية قدرات العاملين وتأهيلهم على مختلف المستويات مما يسهم في الحفاظ على دور الديوان الريادي في الحفاظ على المال العام، ويقوم الديوان نفسه بالإشراف على هذه البرامج من خلال ادارة التدريب ويقوم بتقديمها عدد من المحاضرين والمتخصصين ويمثل العاملون بالديوان الغالبية العظمى منهم.