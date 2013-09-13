استقالة نائب القرضاوي من "اتحاد العلماء المسلمين"

كتب : أ ف ب منذ 34 دقيقة

قدم الشيخ عبد الله بن بية، اليوم، استقالته من منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الذي يرئسه الداعية القطري المصري الأصل يوسف القرضاوي، وفقا لما أعلن مكتبه.

وقال بن بية، في رسالة مقتضبة موجهة إلى الأمين العام للاتحاد علي محيي الدين قره داغي، إن "سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضي خطابا لا يتلاءم مع موقعي في الاتحاد".

والشيخ بن بية من أبرز علماء السنة، وهو من مواليد تمبدعة في موريتانيا، حيث شغل مناصب وزارية عدة قبل أن ينتقل إلى السعودية، ويعمل حاليا أستاذا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.