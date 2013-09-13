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لواء سوري منشق: تدمير الأسلحة الكيميائية لا يحتاج أكثر من شهر

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لواء سوري منشق: تدمير الأسلحة الكيميائية لا يحتاج أكثر من شهر لواء سوري منشق: تدمير الأسلحة الكيميائية لا يحتاج أكثر من شهر

كتب : أ ش أ الجمعة 13-09-2013 19:50

أكد اللواء عدنان سلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية في الجيش السوري سابقًا، أن ترسانة الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام السوري لا تحتاج أكثر من شهر لتدميرها.

وأضاف سلو، في تصريح خاص لقناة "العربية" اليوم، أن النظام السوري يريد كسب المزيد من الوقت حتى يخفي أسلحته الكيماوية، مشيرًا إلى أن نظام الأسد استخدم اليوم نوعًا جديدًا من الكيماوي في حي الجوبر بدمشق.

وعن سؤاله حول كم من الوقت يستطيع النظام إخفاء الأسلحة الكيميائية، أوضح أن النظام حاليًا ينقل جزءًا كبيرًا من الأسلحة الكيميائية إلى العراق وحزب الله في لبنان، ويأتي ذلك فيما يدرس خبراء في الأسلحة الكيماوية المبادرة الروسية المتعلقة بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية قبل تفكيكها وتدميرها.

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