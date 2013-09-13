"الأطباء" تشكل اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، اختيار الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس النقابة، رئيسا للجنة انتخابات التجديد النصفى، المقرر عقدها 11 أكتوبر 2013، بدلاً من الدكتور أحمد ندا لسفره خارج البلاد.

وقالت النقابة العامة للأطباء، فى بيان لها اليوم، إن المجلس قرر اختيار كل من الدكتور محمد حماد، والدكتور سمير التونى، كعضوين باللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة.

وأوضحت أن انتخابات التجديد النصفى تجرى لأول مرة فى تاريخ النقابة، وتتم فى النقابة العامة على 12 مقعدا، حيث سيتم انتخاب 3 فوق السن و3 تحت السن فى المستوى العام، و3 فوق السن و3 تحت السن فى مستوى المناطق، وفى النقابات الفرعية البالغة 27 نقابة سيتم على 4 مقاعد 2 فوق السن و2 تحت السن، ما عدا نقابة القاهرة، فيتم الانتخاب فيها على 4 مقاعد فوق السن و4 تحت السن، ونقابة الإسكندرية 3 فوق السن و3 تحت السن، وباقى النقابات الفرعية 2 فوق السن و2 تحت السن.