خريجو الدبلومات يتظاهرون أمام التعليم غدا لزيادة نسبتهم فى الجامعات

ينظم خريجو الدبلومات الفنية وقفة احتجاجية غدا السبت، أمام وزارة التعليم العالى، للمطالبة بخفض النسبة المئوية التى حددتها الوزارة( 93% ) وزيادة نسبة المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية.

وقال محمد كامل أحد خريجى الدبلومات الفنية، إن الوزارة وعدت بخفض النسبة المئوية لقبول خريجة الدبلومات الفنية بالجامعات المختلفة، ولكنها لم تنفذ وعدها بزيادة نسبة تمثيل خريجى الدبلومات الفنية التى كانت مقررة بـ10% فى الجامعات الحكومية بحيث، تصل إلى 20% ولكن لم تنفذ ذلك أيضا، مشيرا إلى أن بعض الطلاب حاصل على 92% ولم يستطع دخول كلية الهندسة.

وأضاف كامل لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الخرجين من الدبلومات الفنية حاصلين على 87% وليس لهم أماكن بالجامعات الحكومية، وعليهم دخول الجامعات الخاصة، وذلك بسبب ضعف نسبة تمثيل خريجى الدبلومات الفنية فى الجامعات الحكومية.