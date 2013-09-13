ضبط طالب أثناء سرقته "كاسيت" سيارة بمدينة نصر

كتب : خالد فهمي منذ 20 دقيقة

تمكن النقيب محمد إبراهيم يونس، ضابط مباحث تأمين الفنادق والمُعين خدمة تأمين فندق سيتي ستارز الكائن بمدينة نصر، من ضبط أحمد السيد حامد سالم (26 عامًا، طالب، ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية) حال شروعه في سرقة جهاز كاسيت من داخل السيارة (رقم م هـ ل 749 ماركة 128 حمراء اللون) ملك ناجي سمير سلام (29 عامًا، محاسب، ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس) بأسلوب "كسر الهواية".

وباستدعاء المجني عليه، تعرّف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولّت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.