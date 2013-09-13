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مصدر بـ"الصحة" في الإسكندرية: إصابة 6 في اشتباكات أنصار المعزول والمواطنين

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مصدر بـ"الصحة" في الإسكندرية: إصابة 6 في اشتباكات أنصار المعزول والمواطنين مصدر بـ"الصحة" في الإسكندرية: إصابة 6 في اشتباكات أنصار المعزول والمواطنين

كتب : أ ش أ الجمعة 13-09-2013 18:05

ذكرت مصادر بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، أن عدد المصابين في الاشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والمواطنين، والتي تم فيها التراشق بالحجارة واستخدام أسلحة الخرطوش، بلغ 6 مصابين.

وقالت المصادر، في تصريحات اليوم، إن سيارة إسعاف نقلت سائق السيارة التي حملت مكبرات الصوت خلال مسيرات أنصار المعزول عقب إصابته بجرح نافذ في العنق جراء طعنة؛ فيما نقلت قوات الأمن سيارة مكبرات الصوت لدائرة قسم شرطة الرمل أول.

وسادت حالة من الهدوء بمناطق محطة الرمل وسيدي جابر وجليم بعد سيطرة القوات الأمنية، فيما لا تزال تجمعات أنصار المعزول بمحيط مسجد سيدي بشر، بعد تفرق وانتهاء فعاليات مسيراتهم عقب ملاحقة المواطنين لهم.

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