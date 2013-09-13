السلطات اليمنية تفتح تحقيق في وفاة طفلة عمرها 8 سنوات

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم (الجمعة) فتح تحقيق في وفاة طفلة في الثامنة متأثرة بجروح أصيبت بها ليلة زفافها من رجل في الأربعينات.

> وصرح المتحدث باسم الحكومة لفرانس برس أن الحكومة شكلت لجنة للتدقيق في تقارير حول وفاة الفتاة روان بعد تزويجها برجل متقدم في السن. وتابع: «لم يتم تأكيد الجريمة بعد، ويقضي عمل الفريق بالتحقق من حصول هذه الجريمة أم لا». مضيفاً: «أن الشرطة لم تتبلغ بحصول هذه الحادثة». وأكد في نفس الوقت بأن اللجنة ستختم تحقيقها غداً (السبت).

> لكن الناشط الحقوقي احمد القرشي رئيس منظمة «سياج» لحقوق الطفل أكد أن ناشطين توجهوا إلى محافظة حجة في شمال غرب البلاد وجمعوا معلومات تؤكد القضية.

وصرح القرشي: «نحن في سياج شبه متأكدين من وفاة الفتاة ومن أن السلطات تحاول التعتيم على المسألة».

وذكر القرشي أن مسئولاً أمنياً في المنطقة أكد لـ«ناشطين يحققون في المسألة» أن الفتاة ووالدها محتجزان لدى الشرطة، من دون تقديم تفاصيل. كما علم الناشطون أن والد روان لديه ابنة أخرى في العاشرة، متزوجة بدورها.