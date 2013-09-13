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أبو الفتوح: طالبت مرسي بعمل استفتاء علي الرئاسة.. ودعوت لـ 30 يونيو قبل تمرد

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أبو الفتوح: طالبت مرسي بعمل استفتاء علي الرئاسة.. ودعوت لـ 30 يونيو قبل تمرد أبو الفتوح: طالبت مرسي بعمل استفتاء علي الرئاسة.. ودعوت لـ 30 يونيو قبل تمرد

الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح – رئيس حزب القوية

قال رئيس حزب مصر القوية و المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إنه رفض التظاهر يوم 30 يونيو بسبب مشاركة من وصفهم بالفلول و رموز نظام الحزب الوطني، مؤكدًا أنه دعا للتظاهر ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين قبل ظهور حركة تمرد بمناسبة مرور عام على انتخابات الرئاسة .

وأضاف أبو الفتوح في لقاء علي قناة دريم أنه طالب أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري السابق ، أن يخبر الرئيس السابق محمد مرسي بالخروج لإعلان استفتاء شعبي علي وجوده في الحكم و لكنه لم يستجيب .

وأكد المرشح الرئاسي السابق أن حزب مصر القوية يضحي من أجل مصر منذ رفضه التعاون مع نظام محمد مرسي و رفض المشاركة في لجنة إعداد الدستور السابقة ، وفي الوقت الحالي رفض الحزب استغلال التظاهرات في 30 يونيو لتحقيق مصالحه – علي حد قوله.

وشدد أبو الفتوح اعلى تأييده لخارطة الطريق الحالية ، لكنه يرغب في طرحها على الاستفتاء الشعبي حتى تكتسب شرعية من الشعب، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون هناك لجنة لإعداد الدستور من المنتخبين وأنه مع تعديل الدستور الجديد و ليس عمل دستور جديد لأن هذا سيطلب وقت طويل جدًا .

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