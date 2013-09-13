حملة بالمنوفية لدعم خالد على رئيسا

كتب - عاشور حمدى: الجمعة , 13 سيبتمبر 2013 19:31

دشن العشرات من النشطاء السياسين والحقوقيين بمحافظة المنوفية حملة تحت شعار " واحد مننا بجد " لدعم المحامى خالد علي رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمصر 2014 .

قام النشطاء بتدشين صفحة خاصة بالحملة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تحت اسم "حملة ترشيح خالد على رئيسا لمصر 2014 بالمنوفية ".

قال احمد عزت " احد مؤسسي الحملة بالمنوفية ": ان خالد على هو الأفضل والأنسب خلال المرحلة المقبلة لانه واحد مننا بجد ولأنه الوحيد الباقى من ثورة 25 يناير ولم يتلون كما تلون الكثير وسيظل يدافع عن الثورة للنهاية .

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