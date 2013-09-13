أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

اليمن يحقق في وفاة طفلة ليلة زفافها بعد تزويجها من رجل مسن

Google+ Print
اليمن يحقق في وفاة طفلة ليلة زفافها بعد تزويجها من رجل مسن اليمن يحقق في وفاة طفلة ليلة زفافها بعد تزويجها من رجل مسن

كتب : أ ف ب منذ 51 دقيقة

أكدت اليمنية، اليوم، فتح تحقيق في وفاة طفلة في الثامنة متأثرة بجروح أُصيبت بها ليلة زفافها من رجل في الأربعينات.

وصرح المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، أن الحكومة شكّلت لجنة "للتدقيق في تقارير حول وفاة الفتاة روان بعد تزويجها برجل متقدم في السن".

وتابع: "لم يتم تأكيد الجريمة بعد، ويقضي عمل الفريق بالتحقق من حصول هذه الجريمة أم لا"، مضيفًا أن الشرطة لم تتبلغ بحصول هذه الحادثة.

وأكد أن اللجنة ستختم تحقيقها غدًا.

لكن الناشط الحقوقي أحمد القرشي، رئيس منظمة "سياج" لحقوق الطفل، أكد أن ناشطين توجّهوا إلى محافظة حجة في شمال غرب البلاد وجمعوا معلومات تؤكد القضية.

وصرح القرشي: "نحن شبه متأكدين من وفاة الفتاة ومن أن السلطات تحاول التعتيم على المسألة".

وتابع قائلًا إن سكانًا من بلدة ميدي أفادوا ناشطين أنهم شاهدوا الفتاة قبل نحو ثلاثة أسابيع تحمل هاتفًا جوالًا وتقول إنها "سيتم تزويجها" إلى رجل في الأربعينات.

وأضاف القرشي أنه وكما أفاد سكان أن الفتاة اختفت بعد فترة وجيزة، وكذلك عائلتها.

وتابع السكان أن الفتاة تم تزويجها إلى الرجل الذي اصطحبها إلى فندق، وأنها توفيت ليلة زفافها نتيجة نزف ناجم عن العلاقة الجنسية.

وأكد أن مسؤولًا أمنيًا في المنطقة قال لناشطين يحققون في المسألة إن الفتاة ووالدها محتجزان لدى الشرطة، من دون تقديم تفاصيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج