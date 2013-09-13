اليمن يحقق في وفاة طفلة ليلة زفافها بعد تزويجها من رجل مسن

كتب : أ ف ب منذ 51 دقيقة

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم، فتح تحقيق في وفاة طفلة في الثامنة متأثرة بجروح أُصيبت بها ليلة زفافها من رجل في الأربعينات.

وصرح المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، أن الحكومة شكّلت لجنة "للتدقيق في تقارير حول وفاة الفتاة روان بعد تزويجها برجل متقدم في السن".

وتابع: "لم يتم تأكيد الجريمة بعد، ويقضي عمل الفريق بالتحقق من حصول هذه الجريمة أم لا"، مضيفًا أن الشرطة لم تتبلغ بحصول هذه الحادثة.

وأكد أن اللجنة ستختم تحقيقها غدًا.

لكن الناشط الحقوقي أحمد القرشي، رئيس منظمة "سياج" لحقوق الطفل، أكد أن ناشطين توجّهوا إلى محافظة حجة في شمال غرب البلاد وجمعوا معلومات تؤكد القضية.

وصرح القرشي: "نحن شبه متأكدين من وفاة الفتاة ومن أن السلطات تحاول التعتيم على المسألة".

وتابع قائلًا إن سكانًا من بلدة ميدي أفادوا ناشطين أنهم شاهدوا الفتاة قبل نحو ثلاثة أسابيع تحمل هاتفًا جوالًا وتقول إنها "سيتم تزويجها" إلى رجل في الأربعينات.

وأضاف القرشي أنه وكما أفاد سكان أن الفتاة اختفت بعد فترة وجيزة، وكذلك عائلتها.

وتابع السكان أن الفتاة تم تزويجها إلى الرجل الذي اصطحبها إلى فندق، وأنها توفيت ليلة زفافها نتيجة نزف ناجم عن العلاقة الجنسية.

وأكد أن مسؤولًا أمنيًا في المنطقة قال لناشطين يحققون في المسألة إن الفتاة ووالدها محتجزان لدى الشرطة، من دون تقديم تفاصيل.