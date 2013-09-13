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المشاوي:طبق عبد الله الرويشد المفضّل

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المشاوي:طبق عبد الله الرويشد المفضّل المشاوي:طبق عبد الله الرويشد المفضّل

المقادير:
- نصف كيلوغرام من لحم الغنم المقطّع الى قطع متساوية والمخصّص للشيّ
- نصف كيلوغرام من الكفتة الجاهزة
- نصف كيلوغرام من الدجاج المقطّع الى قطع متساوية
- نصف كيلوغرام من كستلاتة الغنم
- 6 حبّات من الطماطم متوسطة الحجم للزينة
- 6 حبّات من البصل متوسطة الحجم للزينة
- نصف كوب من البقدونس الأخضر المفروم للزينة
- خبز عربي (حسب الرغبة)
- علبتان من الشيش

مقادير تتبيلة الشيش الدجاج:
- ربع كوب من اللبن الزبادي
- ربع كوب من الشطّة
- خليط من: (الكمون، الكزبرة اليابسة، الفلفل الأسود، الهال، القرفة، البابريكا)
- ملعقتان كبيرتان من صويا الصوص
- حبة واحدة من البصل المفروم
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم
- ملعقتان كبيرتان من المايونيز
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
- رشّة من الملح

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج:
تخلط جميع هذه المكونات مع بعضها، وينقع بها الدجاج قبل يوم من شيّه، حتى يتشّرب جميع هذه النكهات.

مقادير تتبيلة اللحم الغنم والكستلاتة:
- ملعة كبيرة من البهار الاسود
-ملعقة كبيرة من البهار الأبيض
- رشّة من الملح
- نصف كوب من اللبن الزبادي

طريقة التحضير:
تخلط جميع المكونات مع بعضها، وينقع بها لحم الغنم والكستلاتة قبل بدء الشيّ بحوالي الساعتين أو أكثر (حسب الرغبة).

طريقة تقديم المشاوي المشكّلة:
1- بعد الإنتهاء من شيّ الدجاج واللحمة، توضع في طبق التقديم.
تقدّم المشاوي المشكّلة ساخنة، ويزيّن الطبق بأرغفة الخبز العربي مع الطماطم المشوية والبصل المشوي وأوراق البقدونس الأخضر.

(المقادير تكفي لـ 6 أشخاص).
مدة الطهي: 25 دقيقة
مدة التحضير: 30 دقيقة

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