المشاوي:طبق عبد الله الرويشد المفضّل

المقادير:

- نصف كيلوغرام من لحم الغنم المقطّع الى قطع متساوية والمخصّص للشيّ

- نصف كيلوغرام من الكفتة الجاهزة

- نصف كيلوغرام من الدجاج المقطّع الى قطع متساوية

- نصف كيلوغرام من كستلاتة الغنم

- 6 حبّات من الطماطم متوسطة الحجم للزينة

- 6 حبّات من البصل متوسطة الحجم للزينة

- نصف كوب من البقدونس الأخضر المفروم للزينة

- خبز عربي (حسب الرغبة)

- علبتان من الشيش

مقادير تتبيلة الشيش الدجاج:

- ربع كوب من اللبن الزبادي

- ربع كوب من الشطّة

- خليط من: (الكمون، الكزبرة اليابسة، الفلفل الأسود، الهال، القرفة، البابريكا)

- ملعقتان كبيرتان من صويا الصوص

- حبة واحدة من البصل المفروم

- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

- ملعقتان كبيرتان من المايونيز

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- رشّة من الملح

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج:

تخلط جميع هذه المكونات مع بعضها، وينقع بها الدجاج قبل يوم من شيّه، حتى يتشّرب جميع هذه النكهات.

مقادير تتبيلة اللحم الغنم والكستلاتة:

- ملعة كبيرة من البهار الاسود

-ملعقة كبيرة من البهار الأبيض

- رشّة من الملح

- نصف كوب من اللبن الزبادي

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات مع بعضها، وينقع بها لحم الغنم والكستلاتة قبل بدء الشيّ بحوالي الساعتين أو أكثر (حسب الرغبة).

طريقة تقديم المشاوي المشكّلة:

1- بعد الإنتهاء من شيّ الدجاج واللحمة، توضع في طبق التقديم.

تقدّم المشاوي المشكّلة ساخنة، ويزيّن الطبق بأرغفة الخبز العربي مع الطماطم المشوية والبصل المشوي وأوراق البقدونس الأخضر.

(المقادير تكفي لـ 6 أشخاص).

مدة الطهي: 25 دقيقة

مدة التحضير: 30 دقيقة