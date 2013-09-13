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تعديل موعد برنامج "جملة مفيدة" بدءا من الأسبوع المقبل من أجل "ارابز جوت تالنت"

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تعديل موعد برنامج "جملة مفيدة" بدءا من الأسبوع المقبل من أجل "ارابز جوت تالنت" تعديل موعد برنامج "جملة مفيدة" بدءا من الأسبوع المقبل من أجل "ارابز جوت تالنت"

كتب : هشام أمين الجمعة 13-09-2013 17:44

قررت إدارة قناة "MBC" إدخال تعديل على جدول برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدمه منى الشاذلي، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقال مدحت حسن المسؤول الإعلامى للقناة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه تم تعديل موعد برنامج "جملة مفيدة" بشكل مرن بعد إعادة توزيع خريطة العرض وذلك لضمان تحقيق نسبة مشاهدة عالية لبرامج القناة فى أوقات مميزة، وجاء هذا التعديل نظراً لبدء عرض برنامج "آرابز جوت تالنت"، والذى سيبدأ عرض أولى الحلقات غدا، كما أن هناك قناة "إم بى سى مصر + 2" والتى تقوم بإعادة البرامج بعد عرضها بساعتين على القناة الرئيسية، إضافة إلى أنها تقوم بتغطية أي أحداث سياسية تحدث بشكل مفتوح، وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تعديل جدول البرامج بسبب عرض أحد البرامج الجديدة، فقد حدث ذلك من قبل فى أكثر من برنامج".

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DMC

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