الكفتة المشوية:طبق سلجوق يونتام المفضّل

المقادير:

- كيلوغرام من اللحم الفروم

- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرماً ناعماً

-2 فص ثوم

-2 ملعقة كبيرة من البقدونس

-2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي الخالي من الدسم

-1 ملعقة صغيرة من صلصة الصويا

-1 طماطم مقطعة مكعبات

- نصف حبة من الفلفل ألاخضر المقطع مكعبات

-1 ملعقة صغيره زيت زيتون

- ربع ملعقة صغيره بابريكا

- رشة منال قرفة

- رشة من الملح

- رشة من الفلفل الأسود

- رشّة من الشطّة

طريقة التحضير:

1- يفرم البصل، الثوم والبقدونس في ماكينة الكبة الخاصة. يضاف المزيج إلى اللحمة واللبن الزبادى، الصويا صوص، البابريكا، رشة قرفة، الشطة، الفلفل الأسود والملح ويخلط المزيج جيداً.

2- تشكل من الكفتة أصابع أو أي شكل تريدينه،ثم ترص في صينية مع مكعبات الطماطم والفلفل ويضاف على الوجه زيت الزيتون.

3- تدخل الصينية الى الفرن على درجة حرارة 240 إلى أن تنضج ويحمرّ وجهها قليلاً.