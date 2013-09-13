الكفتة المشوية:طبق سلجوق يونتام المفضّل

المقادير:
- كيلوغرام من اللحم الفروم
- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرماً ناعماً
-2 فص ثوم
-2 ملعقة كبيرة من البقدونس
-2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي الخالي من الدسم
-1 ملعقة صغيرة من صلصة الصويا
-1 طماطم مقطعة مكعبات
- نصف حبة من الفلفل ألاخضر المقطع مكعبات
-1 ملعقة صغيره زيت زيتون
- ربع ملعقة صغيره بابريكا
- رشة منال قرفة
- رشة من الملح
- رشة من الفلفل الأسود
- رشّة من الشطّة
طريقة التحضير:
1- يفرم البصل، الثوم والبقدونس في ماكينة الكبة الخاصة. يضاف المزيج إلى اللحمة واللبن الزبادى، الصويا صوص، البابريكا، رشة قرفة، الشطة، الفلفل الأسود والملح ويخلط المزيج جيداً.
2- تشكل من الكفتة أصابع أو أي شكل تريدينه،ثم ترص في صينية مع مكعبات الطماطم والفلفل ويضاف على الوجه زيت الزيتون.
3- تدخل الصينية الى الفرن على درجة حرارة 240 إلى أن تنضج ويحمرّ وجهها قليلاً.