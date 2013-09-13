الكبسة:طبق نبيل شعيل المفضّل

المقادير:

-كيلوغرامان من لحم الغنم

-كيلوغرام من الأرز

-حبة كبيرة الحجم من البصل

-4 فصوص من الثوم

-5 حبات من البندورة

-عود من القرفة

-رشّة من الكمون

-رشّة من القرفة

-حبة من الليمون المجفف

-ملح وبهار، حسب الرغبة

-50 غراماً من الزنجبيل

-6 حبّات من الهيل الأخضر والقرنفل

-50 غراماً من الكاجو

-50 غراماً من الصنوبر

-100 غرام من السمن

-لتران ونصف اللتر من الماء

طريقة التحضير:

1- يفرم البصل فرماً ناعماً، يضاف الى قدر عميقة تحتوي على السمن، وكذلك الهيل والقرنفل وعود القرفة، مع التقليب، ثم يضاف اللحم والثوم والبهار والملح والكمون والقرفة الناعمة والزنجبيل والليمون المجفف.

2 -تطحن البندورة، ثم تضاف الى القدر، ويسكب بعدها الماء.

3- يدع هذا المزيج إلى أن ينضج اللحم، ثم يضاف الأرز، ويدع المزيج على النار حتى نضوج كلّ المكوّنات، وتبخّر الماء.

4- يسكب في طبق التقديم، ويزيّن بالكاجو والصنوبر والبقدونس وشرائح البصل المقلية.

(هذه المقادير تكفي عشرة أشخاص).