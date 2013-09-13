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الكبسة:طبق نبيل شعيل المفضّل

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الكبسة:طبق نبيل شعيل المفضّل الكبسة:طبق نبيل شعيل المفضّل

المقادير:
-كيلوغرامان من لحم الغنم
-كيلوغرام من الأرز
-حبة كبيرة الحجم من البصل
-4 فصوص من الثوم
-5 حبات من البندورة
-عود من القرفة
-رشّة من الكمون
-رشّة من القرفة
-حبة من الليمون المجفف
-ملح وبهار، حسب الرغبة
-50 غراماً من الزنجبيل
-6 حبّات من الهيل الأخضر والقرنفل
-50 غراماً من الكاجو
-50 غراماً من الصنوبر
-100 غرام من السمن
-لتران ونصف اللتر من الماء

طريقة التحضير:
1- يفرم البصل فرماً ناعماً، يضاف الى قدر عميقة تحتوي على السمن، وكذلك الهيل والقرنفل وعود القرفة، مع التقليب، ثم يضاف اللحم والثوم والبهار والملح والكمون والقرفة الناعمة والزنجبيل والليمون المجفف.
2 -تطحن البندورة، ثم تضاف الى القدر، ويسكب بعدها الماء.
3- يدع هذا المزيج إلى أن ينضج اللحم، ثم يضاف الأرز، ويدع المزيج على النار حتى نضوج كلّ المكوّنات، وتبخّر الماء.
4- يسكب في طبق التقديم، ويزيّن بالكاجو والصنوبر والبقدونس وشرائح البصل المقلية.

(هذه المقادير تكفي عشرة أشخاص).

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سيدتي