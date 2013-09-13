الملوخية: طبق نجوى كرم المفضّل

المقادير:

- كيلوغرام من الملوخيّة الخضراء

- 500 غرام من لحم الموزات

- باقة من الكزبرة الخضراء الطازجة مفرومة

-15 غراما من الكزبرة اليابسة

- 150غراماً من البصل الأبيض مفروم ناعماً

-100 غرام من البصل الأبيض مشويّاً

-300 غرام من الأرّز الأميركي

-70 غراماً من الزبدة أو السمن

-50 غراماً من فصوص الثوم مفرومة

-100غرام من عصير الليمون الحامض

-100 غرام من الخلّ الأحمر

- رغيفان من الخبز العربي

-8 غرامات من الملح

-3 غرامات من البهار الأبيض

طريقة التحضير:

1- يتمّ التخلّص من الجزء الأخير من عروق الملوخيّة، ثم تُغسل جيّداً في حوض عميق، تُترك حتى تجفّ أو تُعلّق بشكل باقات. تُنقّى جيّداً من الأوراق اليابسة أو الصفراء، وتُفرم بشكل ناعم.

2- يُغسل لحم الموزات، ويُسلق مع الماء والأعشاب العطريّة (حسب الرغبة) حتى ينضج. ثم يُرفع، مع الإحتفاظ بالمرق.

3- لإعداد الصلصة: يُقسّم البصل الأبيض إلى قسمين: القسم الأوّل للصلصة، فيما يُمزج القسم الثاني مع الخلّ الأحمر وعصير الليمون الحامض. يُقلى القسم الأوّل من البصل مع الزبدة أو السمن والثوم المفروم في قدر عميقة، ثم يُضاف البصل الأبيض المشوي والكزبرة الخضراء المفرومة ناعماً، ثم يُسكب مرق اللحم. يُترك هذا المزيج على النار حتى يغلي، ويُنثر الملح، ويُسكب عصير الليمون الحامض.

4- تُضاف الملوخيّة المفرومة إلى الصلصة، ومزيج البصل والخلّ والحامض، ويُنثر البهار الأبيض والكزبرة اليابسة. ويُترك هذا المزيج على نار متوسّطة، حتى نضوج الملوخيّة.

5- لإعداد الخبز المحمّص: يُقطّع رغيفا الخبز الى مربّعات صغيرة ومتساوية، تُحمّص في الفرن، ثم توضع جانباً، إلى حين الإستعمال.

6- لإعداد الأرّز الأميركي: يُغلى كوبان من الماء، المضاف إليه الملح، في طنجرة صغيرة، وعند الغليان يُضاف الأرّز، المغسول جيّداً بالماء والمصفّى، وذلك لمدّة 10 دقائق، حتى نضوجه.

7- طريقة التقديم: في طبق التقديم، يُسكب الأرّز الاميركي الأبيض، وتُوزّع قطع اللحم حوله، وتوضع الملوخيّة وسط الطبق، يعلوها الخبز المحمّص. وفي وعاء صغير، يُضاف مزيج البصل، المضاف إليه الخلّ وعصير الحامض.

(هذه المقادير تكفي أربعة أشخاص).