«السراج» تفتح أبوابها بـ 27 مركزاً للتسجيل في الفصل الأول

ليلى الشافعي

وسط استعدادات متنوعة تشمل كل احتياجات العملية التعليمية تعلن ادارة السراج المنير التابعة لوزارة الأوقاف عن افتتاح جميع مراكزها لاستقبال الطلاب والطالبات للتسجيل في الفصل الدراسي الأول وذلك في الفترة المسائية بمراكزها السبعة والعشرين المنتشرة بجميع محافظات الكويت، وبدأ التسجيل الثلاثاء 10 الجاري ويستمر حتى 26 منه.

وصرح مدير ادارة السراج المنير عبدالله الكندري بأن الادارة قد وقفت على كل الاحتياجات اللازمة للمراكز بداية من عملية التسجيل والوسائل التعليمية والتقنيات العصرية لخدمة العملية التعليمية والتربوية، اضافة الى المنشآت الرياضية وأماكن الترفيه، وسوف يجد أبناؤنا وبناتنا مسؤولي المراكز لمساعدتهم في عملية التسجيل، بداية من اعداد نماذج التسجيل ومرورا بالرد على استفسارات أولياء الأمور، حول طبيعة الدراسة والأنشطة والبرامج التي ستقام بجميع المراكز التابعة لادارة السراج المنير.

وأكد اهتمام ادارة السراج المنير بأبنائنا وبناتنا الناشئة منتسبي مراكز السراج المنير، حيث أعدت لهم خطة تعليمية وتربوية وترفيهية متوازنة، بداية من المناهج التي قام على تأليفها نخبة أكفاء من التربويين والمتخصصين في العلم الشرعي والتربوي، والتي تشمل مادة القرآن الكريم التي يتعلم فيها الطالب التجويد والحفظ على يد متخصصين في القرآن وعلومه، وكذلك الفقه، ومادة سراج الحياة التي يتعلم فيها الطالب والطالبة كيفية التعامل مع المحيطين به من الآباء والجيران، وكيفية تقديم التعاون، والايثار، وآداب الطعام والشراب، مضيفا أن من المواد المهمة كذلك مادة الرياضة التربوية التي يتعلم فيها الناشئ الألعاب الرياضية وألعاب الذكاء، والأخلاق الرياضية وغيرها من الأمور المهمة في حياة الناشئة.