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نتائج الاستبيان الشعبي الاثنين

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نتائج الاستبيان الشعبي الاثنين نتائج الاستبيان الشعبي الاثنين
 
مرزوق الغانم
بدر السهيل

كشفت مصادر نيابية مطلعة في مكتب المجلس عن ان أمانة مجلس الأمة قد انتهت من الاستبيان الشعبي الذي كلفها به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مبينة انه سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان يوم الاثنين المقبل في مجلس الأمة من خلال مؤتمر صحافي من المرجح ان يتحدث فيه رئيس المجلس مرزوق الغانم ليشرح بشكل تفصيلي نتائج الاستبيان، والأولويات التي حددها الشارع الكويتي من خلال الاستبيان، لافتة الى ان رأي المواطنين حول القضايا ذات الأهمية سيجعلها أولويات تتصدر جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.

وأضافت المصادر ان مكتب المجلس بصدد ترتيب جدول الأعمال حتى لا يتعارض مع الأولويات التي وضعها الشارع الكويتي. وعن التزام وتعاونها مع المجلس في تنفيذ أولويات المواطن الكويتي قالت المصادر: اننا في مجلس الأمة مطالبون بحل قضايا المواطنين، آملة من الحكومة التعاون مع المجلس في هذا الشأن.

وأضافت المصادر ان نتائج الاستبيان سيتم عرضها على النواب والحكومة في وقت لاحق للعمل على تنسيق الأولويات بصيغتها النهائية. وعن كيفية التغلب على ما قد يتقدم به النواب من أولويات في الجلسات على بند ما يستجد من أعمال قالت المصادر: انه سيتم إيجاد آلية لتنظيم العمل بالأولويات لتدارك ما قد يعطل العمل بالأولويات المتفق عليها.

من جانب آخر، حددت المحكمة الدستورية جلستي السابع والتاسع من شهر اكتوبر المقبل للنظر في الطعون الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة الماضية التي جرت في السابع والعشرين من يوليو الماضي.

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