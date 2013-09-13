أسماء الملحقين العسكريين المنقولين والمعينين في سفاراتنا

في تأكيد لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 18 مارس الماضي، أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح قرارا بنقل وتعيين عدد من الملحقين العسكريين في سفاراتنا المختلفة حول العالم. «الأنباء» تنشر أسماء الملحقين العسكريين الذين تم تعيينهم أو نقلهم وسفارات البلدان التي نقلوا إليها بعد توقيع الوزير الجراح للقرار،

وفيما يلي الأسماء:

٭ تعيين الرائد محمد خالد محمد ـ مساعد الملحق العسكري للشؤون الإدارية (الرياض).

٭ تمديد مهمة العميد الركن علي سليمان العسكر ـ لمدة سنة (المنامة).

٭ تعيين المقدم ركن خالد سيف غازي ـ مساعد الملحق العسكري (مسقط).

٭ تعيين الرائد ناصر فلاح مبارك ـ مساعد الملحق العسكري للشؤون الإدارية (أبوظبي)

٭ تعيين المقدم ركن تركي عبدالرحمن المشعل ـ مساعد الملحق العسكري، تمديد مهمة المقدم إبراهيم فهد الدويلة ـ لمدة سنة، تعيين المقدم بحري منصور سلطان الرميان ـ مساعد الملحق العسكري للشؤون الصحية، تعيين الرائد بدر ناصر احمد ـ مساعد ثان للشؤون الصحية (الأردن).

٭ تمديد مهمة العقيد الركن إبراهيم سالم اللوغاني ـ لمدة سنة.

٭ تعيين مقدم بحري دكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا ـ مساعد الملحق العسكري لشؤون التدريب (القاهرة).

٭ تعيين العقيد الركن احمد سالم الخرافي ـ ملحق عسكري، إنهاء مهمة العقيد الركن فوزي عبداللطيف الخليفة (انقرة).

٭ تمديد مهمة المقدم ركن فواز خليل الشرهان ـ لمدة سنة، تعيين المقدم مشعل يوسف ياسين ـ مساعد الملحق العسكري للشؤون الفنية، تعيين الرائد عبدالعزيز سامي الضبيب ـ مساعد ثان للشؤون الصحية (واشنطن).

٭ تمديد مهمة العميد الركن فهد عبدالرحمن الباز ـ لمدة سنة، تمديد مهمة المقدم طبيب صلاح ربيع عيسى ـ مساعد ثان لشؤون العلاج لمدة سنة (لندن).

٭ تعيين الرائد داود عبدالرضا محمد ـ مساعد الملحق العسكري للشؤون الفنية.

٭ تعيين الرائد طبيب حمود عايد خميس ـ مساعد ثان للشؤون الصحية (باريس).

٭ تعيين المقدم طبيب خالد محمد البلوشي ـ مساعد الملحق العسكري (بانكوك).

٭ تعيين العقيد الركن خالد عبداللطيف الرقم ـ مساعد الملحق العسكري (بروكسل).