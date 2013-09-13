الشبكة الأورو- متوسطية تعتبر اتفاقية أوسلو عديمة الجدوى

اعتبرت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، اتفاقية اوسلو الموقعة عام 1993 بين الفلسطينيين والاسرائيليين “عقيمة” و عديمة الجدوى ،مؤكدة فشلها “حيث أنها لم تقدم أية مساهمة لإقامة دولة فلسطينية على أراضي عام 1967 ” بحسب الشبكة.

وأشارت الشبكة / بمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع إتفاقية أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين/ إلى أن هذه الاتفاقية لم تؤد على مدى عشرين عاماً إلا إلى إبعاد آفاق السلام عن الفلسطينيين، “فقد تزايدت المستوطنات وتعمق الخلاف بين مختلف الأطراف ،الأمر الذى يتطلب فيجب القيام بخطوات حازمة في إطار القانون الدولي وليس اطلاق مزيد منجولات التفاوض”، حسب البيان.

وأضافت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان (هيئة غير حكومية) أن على الإتحاد الأوروبي ربط علاقاته مع إسرائيل بمدى تقدمها على طريق إحداث تحسينات ملموسة على الأرض، “، كما دعت دول التكتل الموحد الى إفهام إسرائيل عبر إجراءات محددة، أنها لن تفلت من العقاب الدولي في حال حصول أي إنتهاكات للقانون الدولي”، كما جاء في البيان

> وناشدت الشبكة الإتحاد الأوروبي بالتحرك إلى الأمام ودعم مفاوضات حقيقية متعددة الأطراف لإقامة السلام على أساس القرارات والمبادرات الدولية.

وبهذه المناسبة أعد المصور البلجيكي سيدريك غيربيهان، فيلما وثائقيا يصور الحياة اليومية لمواطنين فلسطينيين يتكبدون يوميا مشقة وعناء توفير المياه علاوة على ما يعانوه من معاناة عند نقاط التفتيش الإسرائيلية وعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي، “ما يجعل حياة هؤلاء أمراً مستحيلاً”، حسب تعليق المصور نفسه

أ ش أ