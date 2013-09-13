البرلمان العربى يبحث إصدار إعلان للديمقراطية وحقوق الإنسان

وصل إلى القاهرة مساء الجمعة "أحمد الجروان"، رئيس البرلمان العربى، قادما على رأس وفد من أبو ظبى فى زيارة لمصر يرأس خلالها الاجتماع الدورى السادس لمكتب البرلمان العربى، الذى يبدأ السبت للإعداد للفصل التشريعى الأول للبرلمان والمقرر عقده فى النصف الثانى من أكتوبر المقبل.

وصرح أحد أعضاء الوفد بأن الساعات الماضية شهدت اجتماعات اللجان المصغرة المنبثقة عن لجان الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر بشأن وضع وثيقة عربية لحقوق المرأة، وذلك فى إطار ممارسة البرلمان العربى لدوره فى إعداد مشروعات القوانين العربية الموحدة والاتفاقيات الجماعية.

وتتواصل هذه الاجتماعات لحين عقد مكتب البرلمان العربى اجتماعه الدورى السادس للعام الحالى برئاسة أحمد بن محمد الجروانرئيس البرلمان العربى، وذلك صباح السبت، ويعقبه فى اليوم التالى اجتماعات اللجان الدائمة الأربع وهى لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومى ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب وذلك فى يوم الاثنين 16 سبتمبر الجارى.

وقال إن البرلمان العربى سينظم على هامش هذه الاجتماعات صباح الأحد احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمى للديمقراطية تحت شعار "تعزيز الأصوات من أجل الديمقراطية"، ويتوقع أن يصدر عن هذه الاحتفالية إعلان للبرلمان عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى.