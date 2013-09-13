مينا مجدى منسقا عاما جديدا لاتحاد شباب ماسبيرو

انتهى منذ قليل اجتماع اتحاد شباب ماسبيرو، لاختيار منسق عام جديد للاتحاد ونواب اللجان وأمناء التنظيم.

وقال إندراوس عويضة المنسق العام السابق لاتحاد شباب ماسبيرو لـ"اليوم السابع"، إنه تم اختيار الدكتور مينا مجدى منسقا عاما جديدا للاتحاد بالتوافق بين أعضاء المكتب التنفيذى واللجان الفرعية، مضيفا سيقوم بإعادة هيكلة الاتحاد، وسيقود مرحلة انتقالية جديدة بالاتحاد تواكبا مع الظروف التى تمر بها البلاد، كما تم اختيار نواب لرؤساء اللجان الفرعية بالاتحاد.

وأوضح عويضة، إنه طالب بإعفائه من منصبه إيمانا منه بضرورة تداول السلطة، كما أنه تولى منصب منسق الاتحاد بالمحافظات.

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