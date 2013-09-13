"واحدة تانية خالص" تثير استياء الحركات النسائية.. والفتيات: تعبر عن الواقع

"ثورة البنات" تستنكر أغنية دنيا سمير غانم الجديدة.. وتدعو الفنانين إلى "احترام الجمهور"

كتب : سارة سعيد الجمعة 13-09-2013 16:46

"ده أنا بقيت بلبس على كيفه مبقولش لأ على حاجة بيعوزها.. بقيت بشوف كل اللي بيشوفه والتعليمات بالحرف انفذها".. أثارت كلمات أغنية دنيا سمير غانم الجديدة "واحدة تانية خالص" استياء الكثير من الفتيات والحركات النسائية.

استنكرت مبادرة "ثورة البنات" كلمات الأغنية بشدة، واعتبرتها "اختيارا خاطئا من فنانة تحترم" إلا أنها "أخفقت هذه المرة"، ويقول مايكل نزيه أحد مؤسسي "ثورة البنات" من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الفن مرآة للمجتمع ويؤثر فيه"، وعقد نزيه مقارنة بين أغنية فيلم "طير أنت" لدنيا سمير غانم وأغنيتها الجديدة، "فهي لم تضف قيمة بتلك الأغنية لبنات جيلها سوى ترسيخ مبدأ الاتكالية وعدم الشخصية تجاه من تحب".

كما هاجمت ندى بهجت إحدى مؤسسي مبادرة "ثورة البنات" كلمات الأغنية، مستبعدة أن يكون هذا حبا بل "الأصح أن يكون مرضا نفسيا وحب تملك وسيطرة"، ودعت صناع الفن لاحترام عقول الجمهور.

وتقول الأغنية أيضا "ماهو خلاص سيطر على حياتي ومفيش ولاد غيره بكلمهم.. لأ وكمان بينقي صاحباتي طب أعمل ايه مش عاجبه معظمهم"، وترى الفتاة العشرينية آيات الرحمن طارق، أن الأغنية "أظهرت الفتاة بشكل ضعيف أمام من تحب" بحيث تكون "يمين يمين شمال شمال"، واستنكرت غناء دنيا سمير غانم لهذه الأغنية بعد غنائها "بنت مصرية" في مسلسل الكبير.

أما سارة علي فقد أعجبتها الأغنية، حيث تجد أنها تمثل الواقع في بداية الزواج أو العلاقة بصفة عامة، حيث ترغب في إرضاء الطرف الآخر بجميع الطرق ولكن مع مرور الوقت وظهور المشاكل وانشغاله عنها تتغير الأمور، فالأغنية ما هي إلا تجسيد للواقع مع بعض الفتيات والنساء.



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أغنية دنيا سمير غانم الجديدة تثير الجدل بين الفتيات والحركات النسائية