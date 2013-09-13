ياسمين نيازي: لم أتهرب من الغناء لمصر

كتب : هشام أمين الجمعة 13-09-2013 17:12

تعجبت المطربة ياسمين نيازي من انتشار خبر تهربها من المشاركة في أوبريت غنائي بعنوان "سلامتك يا مصر"، وقالت ياسمين، في تصريح خاص لـ"الوطن": "لا يمكن أن أتأخر عن الغناء لبلدي، فكيف أتهرب من الغناء لمصر؟، وأنا غنيت لها أكثر من أغنية ومن إنتاجي الخاص"، كان آخرها أغنية "قول يارب" والتي طرحتها الشهر الماضي إهداء للجيش المصري، وبخصوص موضوع أوبريت "سلامتك يا مصر" فقد تلقى مدير أعمالي اتصالا من أحد الأشخاص يطلب مشاركتي في الأوبريت، مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي، على حد قوله، ولأني أول مرة أسمع اسم الشاعر الذي كتب الأغنية ومنتجها، فقمت بالاتصال بأحد أسماء النجوم، ممن قيل أنه سيشارك في الأوبريت للتأكد، من أنه سيشارك في العمل، فنفى مشاركته وقال لي أنه لا يعرف أي شيء عن هذا الأوبريت.