الأمم المتحدة تخصص 50 مليون دولار مساعدات إنسانية طارئة للسوريين

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

خصصت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة فاليري آموس، اليوم، مبلغ 50 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتعزيز الجهود المتزايدة التي تبذلها الوكالات الإنسانية لصالح المدنيين المتضررين من الصراع في سوريا.

وقالت آموس إن أحوال السوريين الفارين من الصراع في بلدهم تزداد سوءا يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن قرار تخصيص 50 مليون دولار لمساعدة وكالات الأمم المتحدة في المنطقة جاء من أجل مواكبة الطلب المتزايد، وتعبيرا عن التضامن مع الشعب السوري.

ويعد تخصيص هذا المبلغ أكبر مساهمة يقدمها صندوق الطورائ حتى الآن، حيث سيتم تخصيص 20 مليون دولار لدعم عمليات المساعدة داخل سوريا، و15 مليونا لتغطية نفقات المساعدات الإنسانية في لبنان، و10 ملايين أخرى للمساعدة في مواجهة نفقات تدفق اللاجئين السوريين إلى العراق، في حين سيتم تخصيص 5 ملايين دولار لتعزيز البرامج الإنسانية في الأردن.

وكان الصندوق خصص بالفعل 31 مليون دولار لجهود الأمم المتحدة في سوريا والدول المجاورة هذا العام، بالإضافة إلى 53 مليونا منذ بدء الصراع عام 2011.