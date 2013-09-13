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الحكومة اليمنية: سنحاسب المسؤولين عن وفاة قاصر في ليلة زفافها

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الحكومة اليمنية: سنحاسب المسؤولين عن وفاة قاصر في ليلة زفافها الحكومة اليمنية: سنحاسب المسؤولين عن وفاة قاصر في ليلة زفافها

كتب : (رويترز) الجمعة 13-09-2013 16:18

قالت اليمنية، اليوم، إن السلطات تحقق في وفاة فتاة عمرها ثمانية أعوام بنزيف داخلي في ليلة زفافها، وسوف تقاضي المسؤولين عن ذلك.

وأشعلت هذه الحالة من جديد غضبا دوليا حيال قضية زواج القاصرات.

وقالت الناشطة الحقوقية اليمنية أروى عثمان، في وقت سابق هذا الاسبوع، إن الفتاة واسمها روان توفيت بعد جماع أسفر عن تمزق الرحم عقب زواجها من رجل أكبر منها عمرا خمس مرات. وأكد سكان في مديرية ميدي في محافظة حجة في شمال غرب اليمن الواقعة. وقالت عثمان إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الرجل.

وقال راجح بادي وهو مستشار لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة "تتعامل الحكومة (اليمنية) بشكل جاد مع هذه القضية وسوف تحقق فيها، وسوف يمثل المسؤولون عنها أمام العدالة".

وحثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون السلطات في صنعاء، اليوم، على التحقيق في القضية "بدون تأجيل ومقاضاة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة".

وفي بيان قالت اشتون إن هذه الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية يجب أن تفرض قانونا يحدد السن الادنى للزواج.

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