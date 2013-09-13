بعد قرار مجلس الوزراء.. مصر تتصدر دول العالم من حيث كثافة الفصول

القرار يسمح بزيادة عدد الطلاب لـ40 في الفصل.. وفي أستراليا عدد الطلاب 18.. وفرنسا 23.. وإيران 27.. وإنجلترا 20

كتب : إنجي رأفت منذ 3 دقائق

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، زيادة أعداد المقبولين في الفصل بنسبة 10% في المدارس الحكومية والخاصة بحد أقصى 40 طالبًا في الفصل الواحد لحين قيام المدارس بزيادة عدد الفصول للعام المقبل، وجاء ذلك مع قرار بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام.

وتهتم أغلب دول العالم التي تتميز بنظام تعليمي متميز بمتوسط عدد الطلاب في الفصل الواحد؛ حيث يؤثر ذلك على جودة التعليم بشكل كبير، فهي من أهم العوامل التي تهتم بها الحكومات العالمية في قضية التعليم.

ومن ضمن أفضل دول العالم في التعليم هي أستراليا، حيث يستمر العام الدراسي لمدة 200 يوم في السنة، والمعدل المتوسط لعدد التلاميذ في الفصل بأستراليا هو 18 طالبًا ويحصل كل فصل على 6 أجهزة كمبيوتر.

ويتميز نظام التعليم المدرسي في فرنسا بالاهتمام بعدد التلاميذ في الفصول الدراسية؛ حيث يجب ألا يزيد عددهم عن 23 طالبًا في الفصل، ويشترط عليهم ارتداء الزي المدرسي وتمنعهم من ارتداء أي ملابس تبرز الهوية الدينية للطلاب.

وبالرغم من ارتفاع عدد السكان في الصين؛ حيث يبلغ أكثر من بليون نسمة، فلا يزيد عدد التلاميذ في الفصل عن 21 تلميذًا وتهتم بدراسة التكنولوجيا بشكل كبير.

ويستمر العام الدراسي في إيران لمدة 10 أشهر في العام، ويرتفع عدد التلاميذ في إيران عن الدول السابقة حتى يصل إلى 27 تلميذًا في الفصل، وتفصل إيران التلاميذ الإناث عن الذكور في الفصول المدرسية.

وتهتم إنجلترا بعدد التلاميذ في الفصول المدرسية، حيث يعتبر معدل عدد التلاميذ 20 تلميذًا في الفصل وفي بعض المدن الإنجليزية يقل عددهم ليصبح 10 أو 15 تلميذًا في الفصل.

وتشدد المدارس الأمريكية على ضرورة تخفيض عدد التلاميذ بالمدارس، ويصل متوسط عددهم حوالي 15 طالبًا وقد يرتفع في بعض الولايات الأمريكية إلي 18 طالبًا.