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الأمم المتحدة: المزيد من اللاجئين السوريين يسافرون بحرا إلى إيطاليا

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الأمم المتحدة: المزيد من اللاجئين السوريين يسافرون بحرا إلى إيطاليا الأمم المتحدة: المزيد من اللاجئين السوريين يسافرون بحرا إلى إيطاليا

كتب : أ ف ب الجمعة 13-09-2013 16:57

سجّل عدد اللاجئين السوريين المتجهين إلى إيطاليا بحرًا، بالانطلاق من في أغلب الحالات، ارتفاعًا كبيرًا، حسبما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين اليوم.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز، عن وصول 3300 سوري أغلبهم من الأسر بحرًا في الأيام الـ40 الأخيرة "أكثرهم أتوا من مصر".

وصرّح إدواردز قائلًا: "في مصر رأوا في الشهر الماضي أن الوضع تغيّر ولا سيما تشديد أنظمة الحصول على تأشيرات دخول، ما دفعهم للسعي إلى التوجه إلى مكان آخر".

وسجّلت المفوضية وجود 80 ألف لاجئ سوري في مصر لكن الرقم الفعلي قد يقارب 250 ألفًا.

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