شاروخان وديبيكا بادكون حصرياً مع «سيدتي»

دبي: صباح جميل - تصوير الغلاف: باسل حموي - تصوير: راشد أبو بكر

جمعتهما قناة «زي أفلام» خلال مؤتمر صحافي أُقيم في دبي للحديث عن فيلمهما الجديد «تشيناي إكسبريس»، وعلى الرغم من أنهما تأخرا عن موعد المؤتمر ما يقارب الساعة ونصف الساعة، إلا أن الجمهور الذي كان حاضراً المؤتمر مع وسائل الإعلام انتظرهما بشغف، إنهما النجمان شاروخان وديبيكا بادكون بطلا فيلم «تشيناي إكسبريس»، اللذان التقيا بالجمهور الغفير الذي حضر بكثافة لمشاهدة نجميه المفضّلين. ورافقتهما «سيدتي» حصرياً، وعادت بالحوار التالي..

بسبب تأخر ظهور النجمين، حاول القائمون على المؤتمر إشغال الحضور بعرض مقتطفات من الفيلم، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي ينتظرها الجمهور الغفير، فعندما ظهر شاروخان على المسرح، ترك الجميع أماكنهم واتجهوا إلى المسرح لالتقاط الصور معه، وغلب طابع الفوضى على المؤتمر، فطلب منهم خان أن يعودوا إلى أماكنهم لحين الانتهاء من المؤتمر الصحفي، على أن يمنحهم الفرصة لالتقاط الصور معه.

وتكرر المشهد ذاته حينما ظهرت ديبيكا على المسرح، وبدأت النقاشات بينهما وبين الجمهور ووسائل الإعلام، وغلب على المؤتمر الطابع الكوميدي، حيث كان خان لا يكفّ عن المزاح مع الحضور.

وعقب المؤتمر، التقى النجمان بجمهورهما في الجناح المخصّص لهما، لالتقاط الصور التذكارية، وكانا على موعد مع الجمهور في «أرابيان سنتر» في دبي، حيث تمّ إعداد مسرح خصيصاً لهذه المناسبة، وحينما ظهرا على هذا المسرح، لم يكف الجمهور الغفير والذي كان يملأ المركز من كل اتجاه عن الصفير والتصفيق، ولم تكف الفتيات عن الصراخ والبكاء والمناداة على النجمين: «نحبكم نحبكم». وكادت الحواجز التي تفصل النجمين عن الجمهور أن تتحطم بسبب الضغط ومحاولة الجمهور الاقتراب منهما، لكن أفراد الشرطة الذين بذلوا مجهوداً قاسياً تمكنوا من حمايتهما وحماية الجمهور من أي ضرر.

ونظراً لضيق الوقت حيث كان ينتظرهما الجمهور الغفير في «أرابيان سنتر»، أجرينا حواراتنا الخاصة والحصرية معهما في السيارة، ونحن في الطريق إلى هناك، وكانت هذه اللقاءات الحصرية والتي بدأناها مع شاروخان:

*أولاً، نبارك لك مرتين، الأولى بمناسبة المولود الجديد إبرام والثانية بمناسبة الفيلم الجديد «تشيناي إكسبريس»؟ صف لي شعورك بمولودك الجديد؟

شكراً لك على هذه التهنئة الجميلة، أشعر بالسعادة تجاه إبرام، في الحقيقة أنا سعيد جداً بتواجده في حياتي.

*وماذا عن إطلاق الفيلم في دبي، خاصة وأنك قمت بافتتاحه في دول أخرى سابقاً؟

صراحة، أنا أحب الإمارات كثيراً، وقد قمنا بافتتاح الفيلم من قبل في لندن، وبعض المدن في الهند، وهو فيلم مخصّص للعائلات والأبناء. ويتخلّله المرح والرومانسية، بالإضافة إلى أنه مسلٍ، فهو بالفعل فيلم رائع. وقد أحببنا إطلاقه في دبي لأنه بلد يتذوّق الفن ولديّ العديد من الجماهير هنا.

*علمت أن العديد من المقالب والمواقف الكوميدية حدثت أثناء تصوير الفيلم؟

نعم، هناك العديد من المواقف الكوميدية التي حدثت، في الحقيقة فريق العمل يتمتّعون بخفّة دم رائعة، فكانوا يلقون العديد من النكات المضحكة والمواقف الكوميدية، وأيضاً افتعلوا العديد من المقالب، فكنا نصوّر في قرية صغيرة ولا يوجد لدينا أي وسائل ترفيه ومرح، لذلك كنا نلعب مع بعضنا البعض لنتسلى كعائلة واحدة.