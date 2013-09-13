أمن أسوان يقبض على 2 من المتهمين بإختطاف صيدلي

تمكنت مباحث أسوان من ضبط أثنين من المتهمين بإختطاف الصيدلى رامى إبراهيم جاد بمدينة كوم إمبو الأحد الماضى وجارى البحث عن المتهم الثالث .

وكان والد الطبيب المخطوف حرر المحضررقم 3219 يتم فيه ثلاث أشخاص ملثمين ويحملون سلاح يستقلون سياره ربع نقل بدون لوحات بإختطاف نجله رامي أثناء توجهه لقرية الحريه بالسيارة الخاصه به .

وبعد تنفيذ التحريات تحت إشراف اللواء حسن السوهاجي مدير الأمن أسفرت جهود فريق البحث عن ضبط المتهمين بمنطقه جبلية بمركز نصر النوبة.

تم ضبط المدعو أحمد محمد رشوان وشهرته رماح عاطل ومسجل خطر وسابق اتهامه في قضايا قتل شرطي ومخدرات وحجاج يوسف عجمي 24 سنة عاطل ومقيم الكروم ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا رقم 1549 إداري مركز قفط سرقه بالإكراه والقضيه رقم 1138 اداري قنا سرقه بالإكراه.

وجاري البحث عن المتهم الثالث وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهم واقعة الإختطاف تحت تهديد السلاح واحتجازالصيدلى بمنطقه سهل النقرة مركز نصر النوبة ومساومة والده لدفع فديه قدرها 100 الف جنيه و تحرر محضر ملحق للمحضر الأصلي وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.