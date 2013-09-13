بالصور..انطلاق 3 مسيرات لأنصارالرئيس المعزول في جمعة الوفاء بالقليوبية

انطلقت 3 مسيرات لأنصار الرئيس المعزول مدن شبين القناطر والخصوص والخانكة دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ضمن فعاليات جمعة “الوفاء لدماء الشهداء” للتنديد بعزل مرسي .

حيث خرجت مسيرة شبين القناطر من أمام مسجد المعلاويين، جابت عدداً من الشوارع الكبري بالمدينة، بينما خرجت مسيرة مدينة الخصوص من أمام مسجد الجمعية الشرعية.

بينما انطلقت مسيرة الخانكة من مسجد أبو شوك بحى البولاقى مروراً بحى صلاح الدين وحى أبو مترد ثم أكملت المسيرة سيرها بمساكن الخمس عمارات ومساكن الـ 25 والـ 36 ومساكن بنك الإسكان والتعمير ، وشارع المستشفى المركزى ثم انهت الفعاليات أمام مسجد أبو مترد.

حملت المسيرات الثلاث صور شهداء فض الاعتصامات ، وصور الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول ، وعلامات إشارة رابعة ، مرددين الهتافات المعادية للداخلية ومنها ” سرقوا الثوره وقتلو أخويا طلع حسنى وحبسو أبويا ضحكوا عليكوا وقالوا إرهاب .. واحنا جيران والباب في الباب و رابعة فى قلبي و رابعة فى دمي.