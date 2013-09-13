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مسئول أممي يؤكد دعم المجتمع الدولي لاستقرار لبنان

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مسئول أممي يؤكد دعم المجتمع الدولي لاستقرار لبنان مسئول أممي يؤكد دعم المجتمع الدولي لاستقرار لبنان

جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي التأكيد على إجماع المجتمع الدولي بدعم أمن وإستقرار لبنان في هذه المرحلة.

وأكد عقب لقائه اليوم رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي على الحاجة الى تأليف حكومة قادرة في أسرع وقت ممكن لكي يكون لدى الامم المتحدة شريك فعال في كل مسارات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان.

واشار الى ان البحث بينه وبين ميقاتي تركز على التحضيرات للإجتماع الأول لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والذي من المقرر أن ينعقد في نيويورك في 25 سبتمبر على هامش إجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأوضح ان الإجتماع سيركز على دعم الإستقرار في لبنان على خلفية الأزمة في سوريا وخاصةً في ثلاثة مجالات ذات أولوية خاصة تتعلق بمساعدة النازحين والمجتمعات المحلية المستضيفة والدعم المالي والتنموي لحكومة لبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية.

اضاف ان البحث تناول أيضا الأوضاع في لبنان وفي المنطقة مبديا ترحيبه بالإنفراج الدبلوماسي الأخير لكنه حذر من ان الوضع لا يزال خطيراً مما يؤكد على أهمية سياسة لبنان للنأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا.
> أ ش أ

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