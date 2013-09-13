بالصور..محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعاً لبحث مشروعات المزلقانات والكباري

عقد اللواء طارق مهدي – محافظ الإسكندرية اجتماعآ موسعآ بخصوص تطوير مشروعات المزلقانات وكباري المشاه لمدينة الإسكندرية لتحديد المشاريع الملحة والأولية العاجلة حضره اللواء حسين رمزي – سكرتير عام المحافظة ومسئولي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وكافة الأجهزة المعنية.

وجرى الإتفاق خلال الإجتماع علي أن مشروع نفق مزلقان سيدي بشر صاحب أولوية مطلقة وسيعمل في اتجاهين الأول من شارع ملك حفني البحري غلي شارع المسرح عن طريق شارع مسجد سيدي بشر.

والثاني من شارع ملك حفني القبلي الي شارع مسجد سيدي بشر وبتكلفة قدرها 40 مليون جنيه، ويليه مشروع توسعة الكورنيش من المحروسة الي المنتزة بطول 5 كم ليصبح 5 حارات مرورية في كل اتجاه بتكلفة 330 مليون جنيه، ثم كوبري الساعة بتكلفة 55 مليون جنيه، وفتحة كوبري كليوباترا بتكلفة 15 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وتوسعة كوبري محرم بك العلوي بتكلفة 50 مليون جنيه مع نفق قناه السويس بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه، كما ستتولي القوات المسلحة اعمال نفق مزلقان المعمورة البلد بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه.

> وعلي هامش الأجتماع التقي المحافظ مع علاء صلاح الدين رئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلي هيئة التنمية الصناعية والدكتور عادل نوفل مركز بحوث وتطوير الفلزات والسادة المعنيين لبحث تطوير مجمع المسابك بمنطقة النهضة تمهيدآ لنقل المسابك من داخل الاسكندرية الي خارجها من أجل الحفاظ علي البيئة وقد كانت تكلفة المشروع 140 مليون جنيه.