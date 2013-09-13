أهالي متوفي بالمنيا يحطمون استقبال المستشفى العام بملوي

هاجم أهالي أحد المتوفيين قسم الاستقبال بمستشفي ملوي العام وتحطيمه عقب وفاة أحد أقاربهم متاثراً بإصابته بطلق ناري بالرأس بالخطأ أثناء حضوره حفل زفاف.

تلقي اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من مدير مستشفي ملوي العام بقيام أهالي أحد المصابين بالإعتداء علي طاقم التمريض وتحطيم قسم الاستقبال بالمستشفي

> عقب وصول أحد المواطنين الذى وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

بعد إصابته بطلق نارى بالرأس أثناء تواجده فى حفل زفاف، مما أسفر عن محاصرة الأطباء. وطاقم التمريض

> أرسلت مديرية أمن المنيا قوات تعزيزية للسيطرة علي الحالة الأمنية بالمستشفي لحين استخراج الجثة من المستشفي بعد إنهاء كافة الإجراءات الاخري.