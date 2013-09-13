أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: البدناء الأكثر عرضة لنوبات الصداع النصفى العرضية

Google+ Print
دراسة: البدناء الأكثر عرضة لنوبات الصداع النصفى العرضية دراسة: البدناء الأكثر عرضة لنوبات الصداع النصفى العرضية

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من أن البدناء هم الأكثر عرضة للمعاناة من نوبات الصداع النصفى العرضية بالمقارنة بأقرانهم من معتدلى الوزن.

وتعد نوبات الصداع النصفى العرضى من أكثر أنواع نوبات الصداع النصفى، شيوعا بين مرضاة حيث تبدأ دورته كل 14 يوما مصحوبا بما يعرف بالهالات البصرية.

ووفقا "للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب "كثيرا ما يصاحب نوبات الصداع النصفى نبضات وخفقان مع ألم شديد فى جانب واحد من الرأس لتشمل أعراضه الغثيان والقىء بالإضافة إلى حساسية مفرطة للضوء والصوت، لتؤثر نوبات الصداع النصفى على أكثر من 10% من الأمريكيين.

كانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 3,800 ألف شخص يعانى أغلبهم من ارتفاع معادل كتلة أجسامهم بصورة كبيرة أحد أهم المؤشرات الدالة على معاناتهم من البدانة المفرطة حيث لوحظ أن 81% خاصة بين السيدات والأمريكيين البيض ممن هم دون الخمسين يصابون بنوبات الصداع النصفى المصحوب بهالات بالمقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بمعادل كتلة جسم منخفض ولا يعانون من البدانة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه الباحثون فى معرض أبحاثهم التى أجريت فى هذا الصدد أن البدانة التى باتت منتشرة بصورة وبائية لا تسبب بصورة مباشرة الإصابة بنوبات الصداع النصفى إلا أنها تشير بالدليل القاطع على البدناء هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفى دون غيرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365