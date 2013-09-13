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بالصور.. انطلاق مسيرة لـ"الإخوان" من أمام مسجد الفتح بمطروح

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بالصور.. انطلاق مسيرة لـ"الإخوان" من أمام مسجد الفتح بمطروح بالصور.. انطلاق مسيرة لـ"الإخوان" من أمام مسجد الفتح بمطروح

نظم أنصار الإخوان، اليوم الجمعة، مسيرة جابت بعض شوارع مدينة مرسى مطروح، وخرجت المسيرة من أمام مسجد "الفتح الإسلامى"، عقب أداء صلاة الجمعة، وسط غياب مشايخ وقيادات الدعوة السلفية الذين لم يشاركوا فى المسيرة.

كما غابت معظم الشخصيات المعروفة والتى كانت تشارك بفاعلية فى مثل هذه التظاهرات.

ومرت المسيرة بعيداً عن المناطق الحيوية، والتى تشهد تمركز قوات الأمن، حيث مرت بشارع الثانوية العسكرية مرورا بشارع زاهر جلال، ثم شارع علم الروم، وسط مشاركة بعض النساء فى مسيرة صغيرة خلف مسيرة الرجال، وردد المشاركون فى المسيرة هتافات مناهضة للشرطة وللجيش.

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