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الفرق بين علاج الفتق بالشق الجراحى وبالمنظار الجراحى؟

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الفرق بين علاج الفتق بالشق الجراحى وبالمنظار الجراحى؟ الفرق بين علاج الفتق بالشق الجراحى وبالمنظار الجراحى؟

بالطبع وجود المنظار يجعل الجراحة أسهل للمريض، وأقل ألما والمكوث فى المستشفى، وقت أقل والعودة سريعا إلى العمل والحياة الطبيعية، ولكن فى حالة وجود فتق فهل الأفضل أيضا هو استخدام المنظار الجراحى أم الشق الجراحى؟

يقول د. شريف نبيل أخصائى جراحة السمنة والمناظير مستشفى للطيران يعد علاج الفتق الأربى بالمنظار، الآن أفضل كثيرا بالنسبة للمريض وخاصة فى حالات الفتق الأربى على الناحيتين اليمنى واليسرى وكذلك فى الحالات المرتجعة بعد عمل الجراحة فى السابق، وأصبح الآن يستخدم فى حالات الفتق حتى إذا كان فى ناحية واحدة وأصبحت نتائجه مثل الشق الجراحى.

أضاف أنه يفضل الشق الجراحى فى هذه الحالات خاصة إذا كان الفتق كبير الحجم وبه التصاقات أما إذا كان صغيرا ففى هذه الحالة يصبح استخدام المنظار أفضل للمريض بالنسبة لألم الجراحة وكذلك تجميلى.

وأشار نبيل إلى أن المنظار الجراحى هو الأفضل فى هذه الحالات حتى بالنسبة للطبيب أثناء الجراحة خاصة فى بعض الأماكن الدقيقة والضيقة يكون استخدام المنظار الجراحى أسهل للطبيب من الشق الجراحى.

بالطبع فى السابق كانت أحد عيوب الجراحة بالمنظار هو ارتجاع الفتق مرة أخرى ولكن الآن مع تقدم المستوى أصبح علاج الفتق بالمنظار أو الشق الجراحى متماثلين فى النتائج مع الوضع فى الاعتبار المزايا العديدة للمنظار وخاصة بالنسبة للمريض.

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مصر 365

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