تامر أمين: أنا مسلم لكني أتعلم دروس الوطنية من الكنيسة

كتب : خالد جمال الجمعة 13-09-2013 14:19

قال الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "ساعة مصرية" على قناة روتانا مصرية، "أنا مسلم دينا، لكني أتعلم دروس الوطنية من الكنيسة المصرية"، في تعليقه على رفض بطريركيه الأقباط الأرثوذكس طلب القائم بأعمال السفير الأمريكي، ديفيد ساترفيلد، زيارة كنيسة القديسين بالإسكندرية.

وأطلق الإعلامي عبد الحليم قنديل، لقب بابا الوطنية المصرية على البابا تواضروس.

وأكد الإعلامي سعد هجرس ضرورة ألا يكون الأزهر مؤسسة رسمية تابعة للدولة، فيما طالب شريف طه، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي، بأن تكون الدعوة متاحه للجميع، ووفقا للقانون، وليس فقط حكرا على الأزهر.

من جانبه، طالب محمد المهندس، المتحدث باسم حزب مصر القوية، والمحسوب على التيار الإسلامي، باستقلال الأزهر كي يصلح أن يكون مرجعية دينية.