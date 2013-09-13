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الليلة.. أبو الفتوح يكشف لـ"منى سلمان" حقيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية على دريم

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الليلة.. أبو الفتوح يكشف لـ"منى سلمان" حقيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية على دريم الليلة.. أبو الفتوح يكشف لـ"منى سلمان" حقيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية على دريم

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 13-09-2013 14:38

تستضيف الإعلامية منى سلمان، اليوم، عبر ستوديو قناة دريم، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب القوية، والذي سيكشف عن حقيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقالت سلمان لـ"الوطن"، إن الحلقة تم تسجيلها مساء أمس، وستذاع في تمام الساعة السابعة مساءً، وأوضحت أن أهم النقاط التي تم مناقشتها مع أبوالفتوح دارت حول "هل سيؤدي دور في المرحلة القادمة، وما هو موقفه من خارطة الطريق وهل سيشارك بها أم لا".

وتابعت أن "الحوار تطرق إلى هل سيلعب أبوالفتوح دور في الوساطة بين النظام القائم وبين جماعة الإخوان المسلمين، وهل سيعمل على استيعاب شباب التيار الإسلامي في ظل المشهد السياسي القائم"، مشيرة إلى تطرق الحديث عن تعديلات الدستور ولجنة الخمسين لتعديله وماهي المواد التي لابد من العمل على إعادة صياغتها.

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