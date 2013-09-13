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شبكة قنوات "روتانا" تعيد تقديم برامج الأخبار الفنية

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شبكة قنوات "روتانا" تعيد تقديم برامج الأخبار الفنية شبكة قنوات "روتانا" تعيد تقديم برامج الأخبار الفنية

كتب : خالد جمال منذ 11 دقيقة

تقدم قنوات "روتانا"، برنامج "Showbiz"، وهو برنامج فني يومي يقوم بجولة شاملة على كافة المواضيع الفنية البارزة الغربية والعربية.

ويلقي البرنامج الضوء على الحياة الخاصة والشخصية لمشاهير الوطن العربي وهوليوود، ويقدم تقارير وتغطية شاملة لكل الأحداث الفنية، مع مقابلات حصرية واتصالات هاتفية مع أبرز الفنانين.

ويستضيف البرنامج أهل الصحافة الفنية للوقوف على أبرز أخبار الساعة ولنظرة معمقة إلى ما وراء الأخبار المتداولة.

ويتضمن البرنامج أخبار المسلسلات والأفلام التي يتم التحضير لها في العالم العربي وفي هوليوود، مرورًا بالأفلام الجديدة التي تعرض في الصالات العربية والعالمية وإيراداتها مع مقابلات حصرية مع أهم نجوم الدراما والشاشة الذهبية من وراء الكواليس.

ويعرض "Showbiz" يوميًا على مدار الأسبوع الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على "روتانا مصرية"، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت على شاشة "إل بي سي".

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