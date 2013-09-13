الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بشوارع القدس بعد منعهم من دخول الأقصى

أدى آلاف المواطنين من أهالى القدس وضواحيها وبلداتها وأراضى عام 48 صلاة الجمعة اليوم فى الشوارع والطرقات القريبة من بوابات البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد منع قوات الاحتلال من تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عاما من دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك. وانتشر المصلون فى العديد من الساحات القريبة من بوابات القدس القديمة، وخاصة بوابات العامود والساهرة والأسباط.

وكانت مواجهات محدودة قد اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال فى محيط بابى حطة والأسباط فى حين اندلعت مواجهات محدودة بعد الصلاة فى منطقة باب العامود، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة، حيث نشرت آلاف العناصر من شرطة وحرس الحدود الإسرائيلى فى الشوارع والطرقات المؤدية للقدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة ونصب متاريس حديدية شرطية على بوابات القدس القديمة والأقصى الخارجية للتدقيق فى بطاقات المصلين، كما حلقت طائرة مروحية وانطلق منطادا راداريا واستخباريا فى سماء المدينة ونصبت الحواجز العسكرية والشرطية فى شوارع القدس ومحاور الطرق المؤدية لمركز المدينة ووسطها.



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